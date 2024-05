Con un piede di porco forza la saracinesca dell'ortofrutta, ma scatta l'allarme: ladro in fuga a mani vuote

Probabilmente quel colpo lo aveva pianificato da un po'. E chissà cosa pensava di riuscire a trovare in quella rivendita di frutta e verdura. Non si aspettava però - e questo è certo visto che è stato colto di sorpresa - che non appena ha tentato, con un piede di porco, di forzare la saracinesca, si innescasse l'allarme. Ladro in fuga, e a mani vuote, da via Manzoni ad Agrigento.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, del malvivente non c'era più nessuna traccia: il ladro era riuscito, e in tempo record, a dileguarsi nel nulla.

I militari dell’Arma hanno constatato il danneggiamento della saracinesca e hanno avviato le indagini. Scontato che abbiano già verificato l'eventuale presenza, e se dal caso utilizzabilità dei filmati, di impianti di videosorveglianza nelle immediate adiacenze.

