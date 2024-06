Tentano il furto in un negozio di ortofrutta, ma vengono messi in fuga dal sistema d'allarme

Via 25 Aprile come via Manzoni. In entrambe le strade, nell'arco di una decina di giorni, due ortofrutta sono stati presi di mira, durante le ore notturne, dai malviventi. E in entrambi i casi i furti sono falliti grazie ai sistemi d'allarme.

L'ultimo, in ordine di tempo appunto, episodio di microcriminalità ha riguardato l'attività commerciale di via 25 Aprile dove è stata forzata la finestra del negozio, facendo innescare l'allarme. E in una manciata di minuti, sono giunti i carabinieri. Una tempestività d'intervento che non è però servita ad acciuffare i due delinquenti.

I militari dell'Arma dopo aver setacciato l'intera zona, raccolta la denuncia di tentato furto a carico di ignoti, hanno avviato le indagini. Non filtrano indiscrezioni sull'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza.

