In due incappucciati tentano di scassinare i frigoriferi del bar, misterioso episodio in centro

I sistemi di videosorveglianza, posti a presidio del bar, hanno ripreso tutto, ogni singolo movimento dei due ladri. Due uomini incappucciati che, alle 14,30 di domenica, hanno tentato di scassinare i frigoriferi, dove sono custodite bibite ed alcolici, della Terrazza Enjoy che si trova sul belvedere, prima della discesa di via Empedocle, nel “cuore” di Agrigento. I mancati ladri, pare, che abbiano provato e riprovato parecchie volte, ma non sono riusciti a forzare le doppie serrature. Poi, forse, intimoriti per il passaggio di qualcuno, i due si sono allontanati praticamente a mani vuote.

Il gestore del locale, un quarantaduenne agrigentino, ieri mattina, ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia di Stato. Non ci sono conferme istituzionali naturalmente, ma non è escluso che i poliziotti abbiano già acquisito i filmati della videosorveglianza. Immagini che dovranno essere esaminate per provare a dare un nome e cognome ai due delinquenti.

Quanto è avvenuto sulla terrazza Taglialavoro è un fatto decisamente inusuale: mai fino a domenica pomeriggio, quindi praticamente in pieno giorno, si erano registrati episodi del genere. Eppure le caratteristiche dell’episodio di microcriminalità sono proprio quelle di un tentato furto e non di un danneggiamento.

Spetterà comunque alla polizia, alla quale appunto l’esercente commerciale si è già rivolto, chiarire i contorni dell’episodio e soprattutto identificare i balordi che hanno tentato di forzare i frigoriferi, dai quali altro non avrebbero potuto portar via se non bibite e alcolici. Non trapela nessuna indiscrezione, come è anche giusto che sia, sull’attività investigativa che, ieri, risultava essere in stato embrionale.