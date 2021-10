Fiat Grande Punto con le portiere aperte: l'utilitaria era stata già rubata e ritrovata

Quella Fiat Grande Punto era stata rubata, mentre era posteggiata sul ciglio della strada, qualche mese prima. La polizia di Canicattì era riuscita a ritrovata e per i proprietari era stato quasi un miracolo. Nei giorni scorsi, la macchina – lasciata posteggiata nei pressi dell’abitazione della famiglia – è stata ritrovata con entrambe le portiere aperte. Qualcuno, di fatto, ci aveva riprovato di nuovo. E non è ben chiaro per quale motivo quel furto sia sfumato. Ma dall’abitacolo i ladri sono riusciti a portar via la chiave per l’apertura del tappo carburante. Cosa se ne faranno è naturalmente un mistero. Per i proprietari della Fiat Grande Punto è stato, però, uno choc. Nel giro di pochissimo tempo, la loro utilitaria è stata oggetto di furto e poi di un tentato furto. E’ stata naturalmente subito formalizzata denuncia, a carico di ignoti. Ancora una volta, i canicattinesi si sono rivolti agli stessi poliziotti che avevano già compiuto, appunto, il “miracolo”. E a loro hanno riferito che la vettura era stata lasciata posteggiata in serata, regolarmente chiusa a chiave. L’indomani mattina, al momento, di riprenderla la scoperta: entrambe le portiere erano socchiuse e dall’interno mancava la chiave per aprire il serbatoio della benzina.

I poliziotti hanno subito avviato l’attività investigativa. Il primo passo mosso è stato quello – è ormai procedura standard – di verificare la presenza o meno di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti sia lungo la strada che nelle vie circostanti. E questo, naturalmente, per provare ad identificare eventuali presenze sospette. Non c’è certezza, ma non è escluso che a “muoversi”, ancora una volta, siano stati i componenti della cosiddetta banda della Fiat Punto. A Canicattì, negli ultimi mesi, si stanno registrando – fra momenti di crescendo e attimi di stop – una raffica di furti di questo tipo di utilitaria. Ma, appunto, anche di tentativi di furti.