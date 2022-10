Si intrufolano nell'ex Inps e tentano un furto: ennesimo episodio di criminalità

Pare che non abbiano portato via nulla, anche perché niente di importante, di fatto, c'era da portare via. I ladri si sono però intrufolati, nel tardo pomeriggio di ieri, ed è stato l'ennesimo atto di microcriminalità che si registra a Licata, nell'ex ufficio dell'Inps in via Santa Maria. Lo stabile, un tempo ospedale di Licata, è chiuso da più di due anni.

Dell'attività investigativa si stanno occupando i poliziotti del commissariato cittadino.

Negli scorsi giorni, dei ladri - non è escluso che sia la stessa "mano" - hanno rubato nelle case di Piano Quartiere e Santa Maria.