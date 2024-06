Sradicano la porta, sfondano la parete e forzano la cassa del distributore di carburanti, la scoperta: era vuota

Ritenevano, probabilmente, che sarebbe stato un altro colpo grosso. Forse come quello dello scorso maggio quando vennero portati via circa 30 mila euro. Il "lavoro" è stato, almeno questa volta, duro. Anzi durissimo perché hanno sradicato una porta e sfondato una parete. Intrufolatisi dentro gli uffici del distributore di carburanti Lukoil, lungo la strada statale 115, hanno forzato la cassa continua. E la scoperta, per i ladri, è stata scioccante: la cassa era vuota.

Verosimilmente è entrata in azione, ma non si può essere certi, la stessa banda dello scorso maggio. Criminali che sono stati, fra l'altro, messi in fuga dall'allarme. E giunto l'Sos alla sala operativa delle forze dell'ordine, lungo la statale si sono precipitati gli agenti del commissariato e i carabinieri della compagnia cittadina. Accertato il tentativo di furto, le pattuglie hanno subito setacciato l'intera area, ma non è stato intercettato alcun sospetto. Sono, nel frattempo, iniziati i rilievi per cercare tracce riconducibili alla banda. È stata naturalmente avviata un'inchiesta e non è escluso che gli investigatori possano anche aver acquisito dei filmati d'interesse investigativo.

