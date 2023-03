Anche gli alberghi nel mirino dei "cacciatori" di "oro rosso": ladri costretti però ad abbandonare refurtiva e attrezzi

Non solo vecchi stabilimenti abbandonati. Anche un noto albergo di Sciacca ha subito un tentativo di cavi di rame. Ai malviventi, "cacciatori" di "oro rosso", qualcosa è però andato storto perché non soltanto non sono riusciti a portare via i circa 250 metri di cavo già tagliati, ma hanno anche abbandonato gli attrezzi da "lavoro" utilizzati per cercare di mettere a segno il furto.

Alcuni magazzini della struttura ricettiva, che si trovano nelle immediate adiacenze, sono senza corrente elettrica.

Il danno non è stato quantificato e non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

Tutto è accaduto verosimilmente nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. La denuncia è stata formalizzata ieri mattina ai carabinieri.