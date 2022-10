Torna a casa e trova i ladri che rovistano: i due criminali in fuga, malore per 50enne favarese

Rientra a casa e trova, all’interno, due uomini intenti a rovistare fra cassetti ed armadi. E’ stato a dir poco scioccante quanto è accaduto ieri, poco prima dell’ora di pranzo, ad un cinquantenne che, dopo la fuga dei criminali, è stato anche colto da malore. E in via Saba, nei pressi della più nota via Agrigento, si è anche portata, a sirene accese, un’autoambulanza del 118. Un mezzo che, a tutti i residenti del quartiere, ha fatto temere il peggio. Il cinquantenne favarese è stato, però, colto soltanto da un malore improvviso. Un malore forse inevitabile visto che s’è trovato davanti agli occhi una scena che nessuno vorrebbe mai vedere.

I due delinquenti erano riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione di via Saba, approfittando della momentanea assenza del padrone di casa. Forse non avevano “studiato” bene orari e spostamenti. Forse il cinquantenne è rientrato, almeno per loro, in maniera inattesa. Di fatto, il proprietario dell’abitazione si è ritrovato davanti i due – a casa propria – che stavano rovistando ovunque. Alla vista del favarese, i criminali – non è risultato essere chiaro, nella tarda mattinata di ieri, se fossero italiani o extracomunitari - sono scappati a gambe levate. Il colpo è fallito, ma il proprietario dell’abitazione – fra choc e ira – è stato colto da malore. Sul posto, lanciato l’allarme, si sono precipitati i carabinieri della tenenza che hanno subito rastrellato, da cima a fondo, l’intero quartiere. Dei due delinquenti non è saltata però fuori, purtroppo, nessuna traccia.