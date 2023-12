Forzano una porta d'ingresso secondaria e si intrufolano nella sala Bingo: ladri messi in fuga dall'allarme

Hanno forzato una porta e si sono introdotti all'interno della sala Bingo di via Acrone. Il sistema d'allarme, subito innescatosi, non soltanto ha dato l'indispensabile allert al gestore del Bingo, ma anche alla polizia di Stato. E lungo via Acrone - erano le 3,50 circa dell'appena trascorsa notte - sono accorse le pattuglie della sezione Volanti della Questura. Ma dei ladri non c'era però più nessuna traccia. I malviventi, difficile pensare che in azione sia entrato un solo individuo, si erano già dileguati, sono scappati a gambe levate sentendo appunto il sistema di allarme.

Dalla sala Bingo non è stato portato via nulla: i ladri non hanno fatto in tempo praticamente.

I poliziotti della sezione Volanti si sono occupati del sopralluogo di rito e degli accertamenti necessari ad avviare le indagini. I delinquenti hanno forzato una porta d'ingresso secondaria, non quella principale. E verosimilmente pensavano non soltanto di passare inosservati, ma anche di farla franca. Gli è andata, e per fortuna, male. Anzi malissimo, visto che non sono riusciti a concretizzare il furto che avevano progettato.