"Hanno tentato di scassinare i frigoriferi del bar", 17enne "incastrato" dalle telecamere: denunciato

E’ stato identificato – e denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Palermo – il presunto autore del tentato furto alla Terrazza Enjoy che si trova sul belvedere, prima della discesa di via Empedocle, nel “cuore” di Agrigento. Si tratta di un diciassettenne di Siciliana che è ospite di una casa famiglia, nel centro storico della città dei Templi. Risulta essere invece in corso di identificazione il complice.

Ad “incastrare” il giovane sono stati i sistemi di videosorveglianza, posti a presidio del bar, che hanno ripreso tutto, ogni singolo movimento dei due ladri. Due uomini incappucciati che, alle 14,30 di una delle passate domeniche, hanno tentato di scassinare i frigoriferi, dove sono custodite bibite ed alcolici della Terrazza Enjoy. I mancati ladri, pare, che abbiano provato e riprovato parecchie volte, ma non sono riusciti a forzare le doppie serrature. Poi, forse, intimoriti per il passaggio di qualcuno, o allarmati da qualcosa, i due si sono allontanati praticamente a mani vuote.

Il gestore del locale, un quarantaduenne agrigentino ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito i filmati della videosorveglianza. Immagini che sono state accuratamente esaminate e che hanno permesso di dare un nome e cognome ad uno dei due delinquenti. L’altro giovane entrato in azione sulla terrazza Taglialavoro, ieri, risultava essere ancora in corso di identificazione.

Quanto si era verificato nel cuore di Agrigento e in pieno giorno aveva innescato, di fatto, un nuovo allarme fra gli esercenti commerciali. Un allarme che è però durato poco, anzi pochissimo, visto che, appunto, i poliziotti hanno identificato uno dei due criminali. Si è trattato comunque di un episodio veramente anomalo perché i mancati ladri non hanno fatto altro che tentare di forzare i frigoriferi per portar via bibite ed alcolici custoditi. Credevano forse di farla franca? Impossibile visto l’orario in cui hanno tentato il furto e la presenza degli impianti di videosorveglianza.