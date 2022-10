L'inchiesta sulle tentate estorsioni, l'appello della Squadra Mobile: "Non aspettate che vi sia un episodio casuale, venite e denunciate"

"Le attività investigative sono iniziate in maniera del tutto casuale. E non è possibile che ci siano dei fatti-reato così importanti, perpetrati ai danni di commercianti e imprenditori, e non vengano immediatamente denunciati. Solo per una casualità, dovuta al controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, siamo riusciti ad inquadrare il primo episodio. Convocando più imprenditori siamo riusciti a ricostruire una catena di eventi di particolare efferatezza in termini di minacce e pressioni intimidatorie che hanno poi portato alle ordinanze di custodia cautelare". Lo ha detto (ma senza voler rilasciare dichiarazioni al microfono ai giornalisti convocati per una conferenza stampa) il vice questore aggiunto Giovanni Minardi, a capo della Squadra Mobile di Agrigento, in merito all'inchiesta sulle tentate estorsioni che ha fatto finire ai domiciliari tre empedoclini.

"L'invito alla cittadinanza è uno soltanto. La collaborazione degli imprenditori, dei commercianti è essenziale, vitale. Il problema viene risolto perché i rei vengono attenzionati e posti sotto la lente di ingrandimento dei magistrati - ha lanciato un appello il vice questore aggiunto Minardi - . Non aspettate che ci sia un episodio casuale che permetta alla Squadra Mobile di rilevare, o ipotizzare, determinate problematiche. L'invito è a venire alla Squadra Mobile a discutere di queste problematiche e, in qualche maniera, riusciremo a trovare una soluzione e come, nel caso di Porto Empedocle, vi assicuro che le persone che sono state, nei mesi passati, sotto pressione da parte degli arrestati hanno trovato adesso giovamento grazie all'attività investigativa della Squadra Mobile".