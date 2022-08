La tentata rapina di Canicattì, i retroscena: farmacista aggredisce e tenta di disarmare il delinquente

Non s'è soltanto messa a gridare, ma ha addirittura aggredito fisicamente il malvivente tentando di disarmarlo. E' grazie alla pronta, e coraggiosa, reazione della farmacista - una canicattinese sessantatreenne - se ieri sera non è stata messa a segno la rapina ai danni della farmacia di via Minniti, nel quartiere di Borgalino.

L’uomo, con il casco integrale in testa e armato di pistola, ha fatto irruzione in farmacia e si è subito portato dietro il bancone per poter arraffare i soldi che erano custoditi nel registratore di cassa. La farmacista non è rimasta ferma, immobile e terrorizzata. La professionista – e questo, inevitabilmente, deve aver sorpreso, e anche tanto, il criminale – oltre ad urlare ha aggredito fisicamente il rapinatore, provando a disarmarlo. Di fatto, il delinquente si è arreso ed è scappato a mani vuote. E’ stato notato, mentre in sella ad un ciclomotore, imboccava la via Bertani.

I poliziotti del commissariato cittadino, già da ieri sera e per tutta la giornata odierna, sono stati al lavoro per provare ad identificare il delinquente. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che verranno, adesso, passati accuratamente in rassegna.