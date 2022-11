Tentano rapina a distributore di carburante, ma l'operaio scappa e si rifugia negli uffici: delinquenti a mani vuote

Pensavano forse che sarebbe stato un colpo facile. Non si aspettavano, naturalmente, la pronta reazione dell'addetto alla distribuzione di carburante che, nonostante avesse una pistola puntata contro, è scappato e s'è rifugiato negli uffici della stazione di servizio Eni di via Palma. Ed è stata proprio questa reazione che ha disorientato e dissuaso i due rapinatori. Rimasti a bordo dello scooter, con indosso dei caschi integrali, i due hanno dato gas e sono tornati indietro a mani vuote.

Scattato l'allarme, sul posto, ieri sera, si sono portati gli agenti del commissariato cittadino che hanno setacciato - ma senza alcun riscontro - tutta l'area circostante e avviato le indagini. Sono state, inoltre, già acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Era da un po' che a Licata, come a Canicattì, non si registravano simili fatti di criminalità che, in passato, sono stati praticamente sistematici: almeno una rapina del genere a settimana.