Il tentato furto di escavatori lungo la linea ferroviaria, i due mezzi sono stati trovati ribaltati

Sono stati trovati ribaltati dalle piattaforme di stazionamento i due escavatori, parcheggiati lungo la linea ferroviaria Canicattì-Racalmuto, che qualcuno ha cercato di portare via fra le ore 4 e le 22 di venerdì scorso.

I malviventi non hanno cercato di mettere in moto, e farli dissolvere nel nulla, i due mezzi pesanti. Ma pare - non ci sono conferme istituzionali al riguardo - che abbiano tentato, motivo per il quale sono stati trovati ribaltati, di caricarli su chissà quale altro mezzo pesante. Tutto è accaduto in contrada Aquilata, in territorio di Canicattì. A denunciare, a carico di ignoti, il tentativo di furto è stato un operaio palermitano della società romana che si occupa dei sistemi ferroviari. Delle indagini si stanno occupando, per come già evidenziato da AgrigentoNotizie nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Canicattì.