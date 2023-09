"Tentano il furto di un autocarro posteggiato lungo la strada": tre denunciati

Tentano il furto di un autocarro, un Fiat Iveco, posteggiato in via Delle Conifere a Sciacca. Non è chiaro, o almeno non è stato reso noto, per quale motivo i tre non siano riusciti a portar via il mezzo. E' certo però che i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sciacca sono riusciti ad intercettarli e a denunciarli, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca.

A finire nei guai, con l'accusa di tentato furto appunto, sono stati un venticinquenne di Belmonte Mezzagno, un trentaquattrenne residente ad Arezzo, ma domiciliato a Palermo, e un quarantatreenne di Palermo. I tre disoccupati sono stati intercettati, e bloccati, nelle vicinanze dell'autocarro che - stando all'accusa - avevano cercato di rubare. A loro carico è scattata, appunto, la denuncia, in stato di libertà, alla Procura.