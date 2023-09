Tenta di violentare una ragazza in ascensore: arrestato tunisino sbarcato a Lampedusa

Ha seguito una ragazza fino a casa, ed è entrato con lei in ascensore dove ha tentato di violentarla, strappandole i vestiti. Infine è scappato ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo precisando che la violenza è avvenuta nei giorni scorsi in un palazzo di via Udine e che l'aggressore è un giovane di 21 anni, di origini tunisine arrivato, lo scorso giugno, a Trieste da Lampedusa dove era sbarcato.

La vittima è una ragazza transessuale di origine venezuelana, che da anni vive a Trieste, proprio vicino al centro diurno di via Udine frequentato dall'aggressore che è già stato interrogato dal gip, Luigi Dainotti, che ne ha disposto la detenzione in carcere, accogliendo la richiesta del pubblico ministero.