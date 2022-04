Ha tentato una truffa dello specchietto, foglio di via obbligatorio per trentunenne

Per i prossimi tre anni non potrà più rimettere piede, se non preventivamente autorizzato e per una valida motivazione, ad Agrigento. In caso contrario, verrà denunciato. Il questore Rosa Maria Iraci ha firmato e l’Anticrimine lo ha notificato il foglio di via obbligatorio dalla città dei Templi per il palermitano che s’è resto responsabile, nei giorni scorsi, di una tentata “truffa dello specchietto”.

Gli è andata però male perché non soltanto l’automobilista non tirato fuori un solo centesimo di euro, ma, prendendo modello e numero di targa dell’autovettura, ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. E i poliziotti della sezione Volanti, intervenendo in maniera fulminea, sono riusciti a rintracciare quell’Alfa Romeo 147 guidata da un palermitano. Un trentunenne che sosteneva di non riuscire più a ritrovare i suoi documenti e che ha declinato false generalità e che, poi, è stato accertato guidasse con patente di guida revocata nell’aprile del 2020. Per tutto questo è finito nei guai: è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri, a suo carico è stato, appunto, firmato anche il foglio di via obbligatorio.