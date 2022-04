Tenta truffa dello specchietto e viene bloccato: guidava con patente revocata ed ha declinato false generalità, denunciato

Tenta una “truffa dello specchietto”, ma gli va male perché l’automobilista non soltanto non “caccia” fuori neanche un centesimo, ma riesce a prendere modello e numero di targa dell’autovettura e a segnalarlo al 112. E i poliziotti della sezione Volanti, intervenendo in maniera fulminea, sono riusciti a rintracciare quell’Alfa Romeo 147 guidata da un palermitano.

L’uomo, agli agenti delle Volanti, dopo aver detto che tutti i suoi documenti erano nel cruscotto della vettura, non è riuscito a ritrovarli, motivo per il quale è stato portato alla “Anghelone”. In caserma, i poliziotti hanno accertato non soltanto che l’uomo – un trentunenne, veramente originario di Palermo, - si chiamava in un altro modo rispetto a quanto riferito in prima battuta, ossia al momento del controllo e che era “avvezzo alla cosiddetta truffa dello specchietto”. E’ inoltre emerso, sempre durante gli accertamenti effettuati alla caserma “Anghelone”, che il trentunenne risultava essere titolare di una patente di guida revocata nell’aprile del 2020. Di fatto, per aver declinato false generalità, per guida con patente revocata e per la tentata truffa dello specchietto, è finito nei guai.

Ancora una volta, la tempestiva segnalazione fatta da un cittadino al numero unico d’emergenza e l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura sono serviti anche in chiave preventiva: evitare, qualora quella fosse stata la sua intenzione, che il trentunenne mettesse a segno, magari incontrando automobilisti “fragili” lungo il suo percorso, truffe dello specchietto.