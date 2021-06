Tenta di uccidersi lanciandosi dal terzo piano: ferito quarantaseienne

Avrebbe tentato di togliersi la vita lanciandosi dal terzo piano di una comunità per disabili a Naro, ma non sarebbe fortunatamente ferito in modo grave. A commettere il gesto un 46enne disabile psichico. Sul posto sono intervenuti carabinieri della locale stazione e gli uomini del 118 che sono stati allertati dagli operatori della comunità. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.