Quarantacinquenne tenta suicidio in auto a Piano Gatta, salvato in extremis da un poliziotto in ferie

Ha tentato il suicidio in auto, nei pressi del cimitero di Piano Gatta. Di quel 45enne, in una anomala posizione all'interno dell'abitacolo della vettura, si è però accorto un vice ispettore della polizia, un trentaseienne agrigentino che pur prestando servizio al commissariato di Torino in questi giorni è in città per un periodo di ferie. Il vice ispettore si è subito mobilitato per cercare di capire prima e, di fatto, soccorrendo e salvando in extremis la vita all'operaio 45enne.

A Piano Gatta è accorsa un'autoambulanza del 118, che ha subito trasferito al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio" il 45enne, e i carabinieri delle stazioni di Montaperto e Porto Empedocle che hanno ricostruito cosa è effettivamente accaduto.

Il vice ispettore della polizia, per salvare l'operaio, ha mandato in frantumi il finestrino dell'auto ed è riuscito a liberarlo.

Il gesto disperato del 45enne, a quanto pare, sarebbe riconducibile a problemi di natura economica.