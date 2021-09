"Tentò rapina ad un tabacchino di Sommatino": arrestato 56enne di Canicattì

Tentò - era il 4 settembre - una rapina in un tabacchino di Sommatino. Un cinquantaseienne di Canicattì è stato arrestato - in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - dai carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Caltanissetta.

La rapina non venne portata a termine per la pronta reazione della vittima, il proprietario del tabacchino, che con un atto di impeto sferrava un fendente diretto all’autovettura con la quale il malvivente è scappato. Un colpo che ha provocato un danno alla carrozzeria. Dettaglio, quest’ultimo, che è stato utile per far arrivare le indagini ad una svolta.

Le investigazioni, realizzate con il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono state favorite dall’estrapolazione di immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza pubbliche e da costanti monitoraggi dei territori, nonché da assidue identificazioni e riscontri dei verosimili autori della tentata rapina. Ma non è finita: resta ancora da identificare l'uomo che era assieme al canicattinese oggi arrestato.