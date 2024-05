Prova a rapinare un ambulante e si scaglia contro i poliziotti: bloccato con il taser e arrestato

Ha cercato di rapinare un commerciante ambulante, minacciando di morte quanti di passaggio si sono soffermati ad assistere. All'arrivo dei poliziotti ha continuato con le minacce e si è scagliato contro i due agenti che hanno dovuto utilizzato il taser per immobilizzare il canicattinese trentacinquenne. L'uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato accusato di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali ai due poliziotti intervenuti in via Toselli. E dopo l'inferno di domenica scorsa, ieri - in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dei domiciliari - i carabinieri della compagnia lo hanno ri-arrestato e trasferito in carcere. E lo hanno fatto sulla base del provvedimento, appunto, del tribunale di Agrigento.

Momenti di caos in via Toselli

Domenica mattina, in via Toselli a Canicattì, sono intervenuti i poliziotti del commissariato cittadino e, poi in ausilio, i carabinieri perché il 35enne sorvegliato speciale stava cercando di rapinare un marocchino, commerciante ambulante, che aveva allestito una bancarella sul marciapiede. Quando i poliziotti sono arrivati, il canicattinese ha iniziato a insultarli ed ha minacciato di morte, scagliandovisi contro, un canicattinese di passaggio. Gli agenti sono riusciti, senza non poche difficoltà, a bloccare il 35enne che, intanto, continuava a minacciare di morte quanti si soffermavano ad assistere e inveire, con frasi razziste, contro l'immigrato. A questo punto, gli agenti - tentando di contenere la furia incontenibile del canicattinese - hanno usato i taser e sono riusciti a bloccare l'uomo.

Due arresti in 4 giorni

Già domenica, il trentacinquenne è stato arrestato dalla polizia. E le ipotesi di reato contestate sono state: resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali a due agenti. Ieri, poco prima dell'ora di pranzo, i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del sorvegliato speciale. Dai domiciliari quindi, il trentacinquenne è passato alla casa circondariale "Paquale Di Lorenzo" della città dei Templi.

