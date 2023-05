Tenta di rubare lattine da un distributore automatico ma gli rimane il braccio incastrato, lo “salvano” i vigili del fuoco

Voleva fare il pieno di lattine di bibite senza spendere un soldo ma il “colpo” è andato male perché il braccio gli è rimasto incastrato nel distributore automatico che stava tendando di forzare. A “salvarlo” sono stati i vigili del fuoco. Protagonista della vicenda un giovane che rischia la denuncia per furto. E’ successo a Canicattì in via Milano, vicino la chiesa di Santa Lucia.

Il ragazzo non riusciva più a staccare il braccio dalla macchinetta dalla quale voleva asportare le bibite senza introdurre le monetine E’ stato soccorso da un’ambulanza giunta sul posto poco dopo l’intervento dei vigili del fuoco.