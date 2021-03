Auto tenta di forzare il posto di blocco in viale Emporium, la 27enne era ubriaca: denunciata

Tenta di forzare il posto di blocco allestito – dalla polizia municipale – in viale Emporium, altezza incrocio con via Gela. Interviene anche una pattuglia della sezione Volanti della Questura e gli agenti, senza non poche difficoltà, riescono a bloccare quell’utilitaria, con a bordo due giovani agrigentine, che di fatto voleva ignorare il divieto – stabilito dal sindaco per frenare i contagi Covid – d’ingresso a San Leone per i non residenti.

Bloccata l’auto, la conducente è apparsa essere visibilmente ubriaca. A confermarlo è stato l’esame dell’etilometro che ha rilevato un tasso alcolico ben oltre il limite consentito dalla legge. La ventisettenne, che era alla guida della vettura, è stata, pertanto, denunciata alla Procura per guida in stato d’ebbrezza e quale sanzione accessoria gli è stata ritirata la patente.