Raffica di trasferimenti di migranti: quasi vuota la tensostruttura di Porto Empedocle

La tensostruttura di Porto Empedocle, dove vengono temporaneamente accolti i migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, è quasi vuota. Dopo che negli scorsi giorni era arrivata a 1.300 presenze anche a causa della difficoltà della Prefettura di Agrigento di trovare bus per i trasferimenti, al momento ci sono appena 120 persone. Di queste, 80 verranno spostate - 40 in Abruzzo e altrettante nel Lazio - nel pomeriggio. In mattinata sono stati già trasferiti 415 migranti: 50 sono in viaggio per le strutture d'accoglienza del Lazio, 70 per quelle della Liguria, 115 per Napoli, 50 per Potenza e altrettanti per diversi centri della Sicilia. In serata, nell'area di transito di Porto Empedocle, giungeranno i 511 che sono stati imbarcati stamani sul traghetto di linea da Lampedusa.

A pianificare e disporre i trasferimenti è stata la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale.