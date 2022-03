"Colpo" in un un tennis club: arraffati tv color da 65 pollici, pc, snack e bibite

Tranciano, con delle cesoie, la catena. Si intrufolano nel tennis club Valle dei Templi e portano via un tv color da 65 pollici, un pc e generi alimentari: bibite e snack per circa 200 euro. E’ accaduto nel quartiere satellite di Villaseta, nei pressi della piscina comunale. Ad agire – praticamente indisturbati – dovrebbero essere state più persone. Criminali che sapevano, verosimilmente, di poter mettere le mani su qualcosa “di interessante” all’interno del club. La scoperta è stata fatta dai gestori al momento della riapertura. E’ stato lanciato l’Sos e, a Villaseta, è sopraggiunta una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Gli stessi poliziotti hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, per furto. Di fatto, tutto quello che aveva un valore – all’interno del tennis club Valle dei Templi – è stato portato via.

I poliziotti della sezione Volanti, nonostante sia massimo il riserbo, come primo passaggio investigativo, dovrebbero aver preso atto dell’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza, posti a presidio dello stesso tennis club o nelle immediate vicinanze. L’attività investigativa, per identificare i ladri, non si preannuncia semplice. Ma i poliziotti, naturalmente, non demordono.