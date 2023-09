Tende per ospitare le forze dell’ordine? L’idea per ora è accantonata: si deciderà dopo il Consiglio dei ministri

L'idea di fare un attendamento per ospitare attrezzature e appartenenti alle forze dell'ordine, nell'ex base Loran di Lampedusa, è stata almeno per il momento accantonata. Sia per le reazioni degli isolani, che stamattina hanno fatto un blocco stradale nei pressi del Comune e che nel pomeriggio faranno un sit-in al porto, sia perché il ritmo di sbarchi è sostenuto ma non a livelli estremi come nei giorni scorsi.

Si va inoltre verso un peggioramento delle condizioni del mare. Non verranno quindi sbarcate a Lampedusa, né stasera né domani, tende ed attrezzature. Nulla si deciderà finché non ci sarà, lunedì o martedì, il Consiglio dei ministri durante il quale si affronterà, in via prioritaria, il tema dell'immigrazione.

Da ambienti governativi viene comunque sottolineato, ma la premier Giorgia Meloni era stata già chiara, che non c'è nessuna intenzione di portare migranti nell'ex base Loran e che la tendopoli avrebbe dovuto essere creata come base logistica per le forze di polizia, dato che gli amministratori locali segnalano che i flussi di migranti turbano l'ordine pubblico. E proprio per garantire l’ordine pubblico è necessario portare rinforzi. Purtroppo il problema è che non si trovano strutture dove alloggiare tutto questo personale, anche temporaneamente, quando si vivono eventi di grande flusso migratorio come avvenuto negli ultimi giorni. Sull'isola, infatti, tutti gli alberghi sono pieni e non è stato trovato posto, nei giorni precedenti, neanche per i militari che avevano fatto un sopralluogo per collocare le tende.