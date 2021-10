Meteo: domenica piogge e temporali, ciclone Mediterraneo ad inizio settimana e nuovo peggioramento

Il fine settimana sulla Sicilia avrà caratteristiche prettamente autunnali: piogge e temporali anche intensi infatti, interesseranno a più riprese gran parte del territorio regionale. Prosegue dunque la fase di maltempo sull’isola e, stando alle odierne emissioni modellistiche, anche l’inizio della prossima settimana sarà - spiega Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - caratterizzato da forte maltempo con piogge e temporali a causa della formazione di ciclone Mediterraneo in transito dal canale di Sicilia verso lo Ionio. La giornata di lunedì trascorrerà all’insegna del maltempo diffuso su tutte le province con temporali intensi, specie sui settori orientali tra il messinese ed il ragusano, passando per il catanese ed il siracusano. Su queste zone infatti, sono attesi accumuli fino a 100 mm in 24 ore, con rischio elevato di allagamenti diffusi, frane e smottamenti. Il maltempo farà la voce grossa anche sui settori centro-occidentali già a partire dalla serata di sabato proseguendo, senza soluzione di continuità fino al pomeriggio di martedì. Anche in questo caso, le precipitazioni saranno ingenti accompagnate da forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte. Nello specifico tra domenica e lunedì, le coste tirreniche sperimenteranno raffiche fino a 60-70 km/h, di conseguenza il mare risulterà agitato o molto agitato con onde fino a 2 metri. Le temperature non subiranno grosse variazioni, mantenendosi in linea con le medie tipiche della terza decade di ottobre. Un graduale, seppur temporaneo, miglioramento del tempo è previsto dalla giornata di mercoledì.

Meteo Agrigento

Sulla città di Agrigento la giornata di sabato trascorrerà all’insegna del cielo poco nuvoloso o al più velato per nubi alte. La giornata di domenica invece, vedrà - conclude Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - un rapido aumento della nuvolosità con piogge e temporali anche intensi, preludio ad un ulteriore peggioramento del tempo per gli inizi della prossima settimana quando il transito di un ciclone Mediterraneo sullo Ionio, favorirà rovesci temporaleschi a più riprese sulla città. Temperature stazionarie o in lieve calo da lunedì.