Meteo, scatta l'allerta arancione: protezione civile pronta ad intervenire

E' stata attivata la sala operativa della Protezione civile del Libero consorzio di Agrigento in vista del peggioramento delle condizioni meteo che avverrà tra la notte di oggi e la giornata di domani.

Stamattina era stata la Regione, in considerazione delle forti precipitazioni in arrivo a dichiarare l'allerta meteo di livello arancione. "In caso di rovesci o temporali - dice una nota - prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall'uomo anche in prossimità dei corsi d'acqua".

Secondo le previsioni della Protezione civile, dalle 16 di oggi, fino alle 24, sarà vigente un livello di allerta "giallo" e la fase operativa di "attenzione". Dalla mezzanotte fino alle 24 di domani, invece, sarà vigente uno stato di allerta "arancione" e una fase di preallerta con rovesci o temporali accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

La sala operativa della Protezione civile del Libero consorzio è già pronta ed è stato attivato un numero telefonico per le emergenze: 333 6141869, a cui ci si potrà rivolgere per le segnalazioni.

"Il Libero Consorzio - dice una nota - invita i cittadini ad evitare o limitare al massimo gli spostamenti in auto, e solo in caso di effettiva necessità, durante le ore in cui sono previste le eventuali criticità (in particolare nelle ore notturne e nella giornata di domani). In particolare su tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, nei tratti dissestati

o interessati da attività di cantiere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, si consiglia di procedere con la massima prudenza.

(aggiornato 19.47)