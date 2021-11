Meteo: piogge e temporali in transito per una nuova perturbazione

Nessuna alta pressione all'orizzonte sulla Sicilia e in generale sul Mediterraneo centrale, che rimarrà in balia di perturbazioni e vortici depressionari. Mercoledì ritroveremo ancora rovesci e temporali sul versante orientale dell'Isola, in particolare sul catanese dove non si escludono fenomeni anche intensi. Più sole sul resto della regione - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - ma si tratterà di una pausa effimera. Giovedì è infatti attesa una nuova perturbazione che interesserà tutta l'Italia ma anche la Sicilia con rovesci e temporali in avanzamento da Ovest verso Est. Non esclusi fenomeni di forte intensità, con locali nubifragi e possibili allagamenti.

Venerdì residue piogge sul settore orientale dell'Isola ma seguirà un rapido miglioramento con tregua più soleggiata. Il weekend - rende noto sempre spiega l meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - invece vedrà nuova instabilità con possibilità per locali rovesci o temporali, pur alternati a momenti assolati. In questa fase le temperature saranno in calo, con ritorno della neve sui monti anche sotto i 1800m. Attenzione al vento, che soffierà a tratti forte da Ovest-Sudovest, in particolare sul Tirreno dove le raffiche potranno superare anche i 70-80km/h con mari agitati o grossi.

Meteo Agrigento

Mercoledì sole prevalente, mentre giovedì è previsto un peggioramento con piogge e temporali in transito per una perturbazione. Venerdì - è entrato nel dettaglio il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - miglioramento, ma nel weekend maggiore variabilità con qualche occasionale spunto piovoso non escluso, ma anche belle parentesi assolate. Massime in genere sui 16-17°C. Da segnalare Scirocco anche forte giovedì con mari molto mossi o agitati.