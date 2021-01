Meteo: quasi primavera fino a venerdì, poi arriva pioggia e neve

“Nei prossimi giorni tornano piogge, rovesci e venti anche forti sull’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “un vasto ciclone freddo abbraccerà gran parte dell’Europa coinvolgendo nelle proprie spire anche il nostro Paese, dove sono attese due perturbazioni. La prima ci interesserà tra giovedì e venerdì, determinando piogge e rovesci soprattutto al Nord, Toscana, Umbria e Lazio; più ai margini il versante adriatico e il resto del Sud con precipitazioni più occasionali e maggiore spazio per schiarite. La neve cadrà sulle Alpi inizialmente dai 300-600m ma in rialzo a 500-1000m. Neve anche sull’Appennino centro-settentrionale mediamente oltre i 1000-1500m”.

Quasi primavera fino a venerdì in Sicilia

"Fino a venerdì condizioni meteo simil primaverili sulla Sicilia, per via di una perturbazione attiva sul Centronord Italia,, che richiamerà tese correnti meridionali sull'Isola" - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "i cieli saranno a tratti offuscati da nubi alte di passaggio ma non mancheranno occhiate di sole, specie sul versante tirrenico. I venti soffieranno a tratti forti di Scirocco con raffiche anche di oltre 60-70km/h su Madonie, Nebrodi e in generale tra le province di Trapani e Palermo. Il clima sara quasi primaverile con punte di 20°C se non oltre a Palermo entro venerdì, fino a 17-18°C anche tra Catania e Siracusa, 14-16°C a Messina ed Agrigento, 18-19°C a Trapani".

Nel week end arrivano piogge e neve sui rilievi

"Nel weekend arriverà però la perturbazione, che porterà una passata di piogge e rovesci specie sabato, seguiti da ulteriori acquazzoni domenica ma soprattutto sul comparto centro-orientale dell'Isola. Non si escludono anche locali temporali. Il tutto accompagnato da venti anche forti che ruoteranno a Ponente, con raffiche di oltre 70-80km/h e mari agitati o grossi; possibili mareggiate sul Trapanese e sulle Eolie. Le temperature saranno in calo, tanto che tornerà la neve fin sotto i 2000m, a tratti anche a 1500-1700m sui rilievi etnei" - concludono da 3bmeteo.com.