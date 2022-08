Si allontana da casa e non dà più sue notizie: si teme un suicidio: ore di ricerche per la polizia

Esce di casa e fa perdere, temporaneamente, ogni sua traccia. I familiari temendo il peggio - anche perché in passato avrebbe manifestato l'intenzione, ma anche tentato, di togliersi la vita - chiamano il numero unico d'emergenza: il 112 e segnalano l'allontanamento del figlio trentenne. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, inevitabilmente, si mettono in allarme e iniziano le ricerche del giovane. Perché #essercisempre è anche questo: provare ad evitare o scongiurare eventuali suicidi o tentativi. Sono state ore frenetiche per gli agenti che hanno, naturalmente, setacciato tutti i luoghi maggiormente frequentati, secondo le informazioni raccolte dai familiari, dall'agrigentino. Ore in cui veramente s'è temuto il peggio.

Alla fine, per fortuna, il trentenne ha fatto ritorno spontaneamente, forse anche naturalmente, a casa. E ad avviare i poliziotti sono sempre stati i familiari del ragazzo. Per fortuna, almeno in questo caso, s'è trattato di un allarme infondato.