Telecamere mobili contro chi abbandona i rifiuti in arrivo: votato il regolamento

In arrivo tempi duri per chi abbandona rifiuti in strada ad Agrigento.

Il Consiglio comunale infatti ha votato nei giorni scorsi - a circa un mese dalla sua redazione -, il nuovo regolamento per l'utilizzo di sistemi di "videosorveglianza mobile" destinati appositamente al controllo e contrasto dei fenomeni di inquinamento del territorio.

Un passaggio necessario ai sensi della normativa in termini di gestione dei dati personali e rispetto della privacy, dato che ad esempio l'eventuale presenza di telecamere dovrà essere segnalata in modo esplicito per evitare di incorrere in annullamenti delle sanzioni.

Adesso il Comune potrà provvedere ad installare gli strumenti che ha disposto di acquistare già da tempo e che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero dare una grande mano alle attività di repressione e prevenzione