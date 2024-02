Il Telamone si "rialza" ed è pronto ad essere ammirato, Sciarratta: “Ma le novità non si fermano qui”

Il Telamone, dopo un riposo millenario, si “rialza” ed è finalmente pronto ad essere ammirato in posizione eretta e in tutta la sua maestosità. Un colosso di quasi 8 metri di altezza che nasce dall’accorpamento di alcune grandi statue, le stesse che erano sistemate tra le colonne del famoso tempio di Zeus Olimpio di cui sono giunte a noi solo le rovine. Momento storico questa mattina nella Valle dei templi, dove è ancora in corso la cerimonia di scoperta del Telamone. Finalmente completata la ricostruzione della figura-simbolo della potenza di Zeus che, secondo il mito, costrinse i giganti sconfitti a sorreggere in eterno il “peso” del tempio a lui dedicato.

“Questo è un ampio progetto di musealizzazione - ha detto il direttore del Parco archeologico Valle dei templi Roberto Sciarratta - che tende a valorizzare l’intera area del tempio di Zeus che è l’elemento principale del santuario imperniato da vari monumenti. Noi in questi anni abbiamo condotto un vero e proprio approfondimento scientifico perché attualmente, in collaborazione con l’università di Palermo, sono in corso degli scavi. Grazie all’Istituto germanico oggi abbiamo la possibilità di far vedere il Telamone nella sua interezza.

Ma le novità - aggiunge Sciarratta - non si fermano qui perché ci saranno ulteriori progetti, già finanziati e in corso di completamento, che riguardano la realizzazione di una sala multimediale al posto di ristoro con la realtà aumentata. In tale contesto, tra l’altro, il piazzale Hardcastle sarà collegato direttamente all’area dell’altare di Zeus. Quindi una visione più ampia e raggiungibile. Lo stesso piazzale sarà anche teatro di colloqui letterari e culturali da realizzare durante la stagione estiva”.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, l’assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco di Agrigento Francesco Micciché, il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il curatore del progetto di musealizzazione Carmelo Bennardo e l'esperto scientifico del progetto Alessandro Carlino.

