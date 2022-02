Sipario aperto al Pirandello, l'assessore Ciulla: "Un'emozione rivedere la gente al teatro"

"Vedere il teatro Pirandello pieno e la gente ridere e sorridere è stato emozionante, c’è stato tanto divertimento”. Sono le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, dopo la due giorni dello spettacolo "Se devi dire una bugia dilla grossa" che, di fatto, ha riaperto il Pirandello alla stagione teatrale.

"Sono soddisfatto - continua Ciulla -, lo spettacolo ha messo di buon umore i molti spettatori che hanno applaudito i protagonisti. Il teatro ha una funzione sociale, culturale e di aggregazione, riesce a parlare a un pubblico vasto ed eterogeneo, compresi i giovani. Il teatro è l’arte più comunicativa. Voglio ringraziare gli attori, in particolare Paola Barale e Gianluca Ramazzotti, per aver espresso parole di elogio per la città di Agrigento".