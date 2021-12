Troppo rischio di contagi: "La notte dei giganti" si svolgerà a porte chiuse

Lo spettacolo "La notte dei giganti" si terrà senza pubblico. A deciderlo è il Comune. "Inizialmente - dice il sindaco Franco Micciché - avevamo pensato di trasferire l’evento programmato per la notte del 31 dicembre al teatro Pirandello, in un ambiente quindi sicuro e controllato. Il preoccupante aumento dei contagi, registratosi nelle ultime ore anche nella nostra città, ci ha indotto a decidere di non aprire il Teatro Pirandello al pubblico".

Lo spettacolo quindi si svolgerà a porte chiuse, ma verrà trasmesso su una tv regionale "grazie ad un progetto di promozione del nostro territorio a cura dell'Assessorato al turismo".