Teatro Pirandello pronto ad ospitare le grandi opere musicali, s’inaugura la postazione dell’orchestra

Al teatro Pirandello s’inaugura la nuova postazione dell’orchestra che sarà utilizzata per la prima volta in occasione della messinscena de “La Traviata” di Giuseppe Verdi, in occasione del “Sicilia Classica Festival”, il 4 e 5 maggio prossimi. Si tratta di un apposito spazio dedicato che separa il palco dalla platea e che ospiterà i musicisti e il direttore d’orchestra.

“L’amministrazione del teatro - spiega il direttore generale del teatro Pirandello, Salvo Prestia - nell’ottica di dare maggiore spazio all’apera, e non solo alla prosa, nella propria programmazione si è fatta carico dei lavori di ammodernamento che vedono in primis il ripristino della postazione per l’orchestra, la cosiddetta buca, che negli ultimi anni aveva preso posto direttamente sul palco.

La Traviata sarà occasione per inaugurare questa nuova postazione che non veniva utilizzata da circa 12 anni. Un evento, questo, che sancisce la volontà di variegare la nostra programmazione, di dare spazio a tutte le arti, e di contribuire a diffondere la cultura della lirica”.

“Ad Agrigento, ai suoi teatri e alle persone che li amministrano ci lega un particolare affetto - ha detto il direttore artistico Nuccio Anselmo - ed è per questo che abbiamo deciso di creare due appuntamenti della nostra Traviata, non soltanto uno, in questa città della Sicilia tanto legata alla cultura e all’arte”.

La Traviata andrà dunque in scena sabato 4 maggio alle ore 21 e domenica 5 maggio alle ore 18,30.

È già possibile acquistare i biglietti qui oppure chiamando allo 0922 590220 o ancora direttamente al botteghino del teatro aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30; il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30.