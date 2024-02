“Il padre della sposa”, successo preannunciato al teatro Pirandello: sala e palchi pieni in ogni ordine di posto

Applausi, risate e soprattutto teatro Pirandello pieno in ogni ordine di posto per la “prima”, ieri sera venerdì 16 febbraio, de “Il padre della sposa”, la commedia diretta da Gianluca Guidi ispirata al film del 1950 “Father of the Bride” con Elizabeth Taylor e Spencer Tracy.

Sul palco gli agrigentini Gianfranco Jannuzzo, Gaetano Aronica e Marcella Lattuca hanno brillato sul palco insieme a Barbara De Rossi, Martina Difonte, Lucandrea Martinelli, e Roberto Maria Iannone.

Previste altre due repliche: sabato 17 e domenica 18 febbraio. Anche per queste serate i biglietti sono andati esauriti.

Lo spettacolo racconta la storia Giovanni (il dentista divorziato interpretato da Gianfranco Jannuzzo), padre di Alice (interpretata da Martina Difonte), in preda al caos dei preparativi per il matrimonio imminente. Ludo, rampollo di una ricca famiglia, stava per unirsi in matrimonio con Alice ma l’ansia del padre, le gaffe e l’invasione casalinga di Boris, l’organizzatore di matrimoni eccentrico (interpretato da Gaetano Aronica) hanno portato a situazioni esilaranti.