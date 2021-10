Teatro Pirandello, 230 mila euro per climatizzazione e sistemi antincendio con riduzione dei consumi energetici

Si tratta di un intervento di ammodernamento finanziato interamente dalla Regione con i fondi del “Patto per il Sud”. I lavori sono già stati affidati a una ditta specializzata e dureranno al massimo 3 mesi. Non intralceranno le attività della struttura

Sono stati finanziati 230 mila euro per le nuove attrezzature tecnologiche per incrementare la funzionalità e fruibilità del teatro Pirandello di Agrigento.

Si tratta, in particolare, della fornitura e dell’installazione di apparecchiature in grado di potenziare l’efficienza dell’impianto di climatizzazione, sistemi antincendio attivi e passivi e i componenti per la riduzione dei consumi energetici.

I lavori di adeguamento sono stati aggiudicati alla ditta “System Fire”.

“Gli interventi - assicura l’ingegnere Francesco Vitellaro - potrebbero avere inizio entro il mese di ottobre appena terminate le verifiche documentali. Non intralceranno la programmazione del teatro e avranno una durata di 3 o 4 mesi”.

“Continua così l’impegno di questa amministrazione - dice l’assessore Gerlando Principato - nell’ambito della riqualificazione energetica uniti a comportamenti eco-sostenibili. Sono interventi che creano il vantaggio di ridurre i consumi termici ed elettrici del Comune e una riduzione di emissione di Co2 in atmosfera”.