Teatro di Eraclea Minoa, si lavora per il recupero: via a progetto di idee per eliminare il "sudario"

Incassato il dissequestro e svolte due giornate di approfondimento e studio sul tema che hanno visto giungere ad Agrigento grandi esperti europei, il Parco archeologico della Valle dei Templi avvia le procedure per la realizzazione di un concorso di idee per la progettazione, il restauro e la conservazione del teatro greco di Eraclea Minoa.

L'obiettivo primario e non più rinunciabile è ovviamente quello di eliminare l'attuale "sarcofago" che soffoca e danneggia l'opera.

"In assenza di un progetto complessivo di musealizzazione e protezione che seguisse l'intervento conservativo, il teatro è rimasto sotto l'ombrello della copertura di cantiere la cui soluzione tecnologica era stata messa a punto per l'intervento campione con la finalità di consentire alle maestranze di operare in totale sicurezza, non certo per sfidare i quasi 30 anni di messa in opera. Tale situazione - evidenzia il Parco - non solo deteriora il monumento ma è indubbiamente lesivo per l'immagine che viene trasmessa ai visitatori".

Per questo, il Parco l'ente regionale ha stanziato poco più di 60mila euro che serviranno a premiare le idee progettuali vincitrici del bando che, comunque, deve essere ancora lanciato. La proposta dovrà puntare alla "protezione dalle intemperie delle superfici lapidee e realizzare uno studio generale sulla valorizzazione che consideri Minoa un'area di riserva integrale dal grande valore paesaggistico e ambientale".