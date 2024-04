Dal Telamone-Frankenstein all'astronave teatro di Eraclea Minoa: quell'infinito vento polemico che erode e danneggia

Prima il Telamone definito "decontestualizzato", sbeffeggiato sui social e deriso dal museo archeologico nazionale di Venezia che su Facebook (il post è stato poi rimosso) lo ha messo a confronto con la statua di Marco Agrippa. Adesso, il vento - non di Scirocco, ma quello polemico che erode e danneggia come quello vero - soffia sul pendio rivolto verso il mare dove sorge il teatro di Eraclea Minoa. Ieri è stato presentato il progetto del "tetto-giardino" che andrà a sostituire l'attuale "sarcofago" in plexiglas. Perché il bene antico, per la sua posizione battuta dalle raffiche di vento è esposto a un grave processo di degrado e ha bisogno di essere protetto e tutelato, consentendo però la fruizione dell'area archeologica.

Nino Cuffaro, segretario di circolo del Pd di Agrigento, ha parlato di "astronave": “Si incarta il teatro antico e si sovrappone a esso una struttura avulsa dal contesto, che somiglia molto all’astronave Enterprise di Star Trek”. Giusy Savarino, deputato regionale di Fratelli d’Italia, ha invece difeso il progetto: “La nuova copertura consentirà sia di tutelarlo e conservarlo che di renderlo finalmente fruibile. Un progetto suggestivo, che valorizzerà come merita questo splendido sito rimediando ad errori di natura archeologica commessi nel passato”.

Il teatro che guarda al mare Il teatro, databile al IV-III secolo avanti Cristo, fu riportato alla luce nel 1957. Presenta una cavea, costruita in conci di marna, a 10 gradoni, divisa in 9 settori, che guarda verso il mare. L’ambulacro attorno all’orchestra è ricavato nella roccia. Attorno all’orchestra, dove si esibiva il coro, è visibile il canale di scolo delle acque, detto euripo. È probabile che l’edificio scenico, che non si è conservato, fosse di legno, come farebbero pensare anche alcuni indizi trovati dagli archeologi.

Un passo indietro

La marna è un materiale che, se esposta agli agenti atmosferici per lunghi periodi, si deteriora. La Sovrintendenza, negli anni Sessanta, affidò a un importante architetto dell’epoca l'incarico di studiare l’isolamento del monumento dall'offesa degli agenti atmosferici, coprendo integralmente la cavea con una vetrina trasparente. L’architetto progettò e fece realizzare una copertura in plexiglas che, alla lunga, anziché proteggere il teatro ne stava provocando la distruzione. La copertura venne rimossa e sostituita negli anni Novanta, in via provvisoria, con la struttura montata a copertura del teatro, costituita da pannelli in materiale plastico, sorretti da una struttura di tubi ‘innocenti’.

Il 3 novembre del 2021, gli accertamenti dei carabinieri del nucleo Tpc di Palermo e della compagnia di Agrigento, in collaborazione con i vigili del fuoco e i consulenti tecnici incaricati dalla Procura, hanno fatto emergere che la copertura in tubi e lamiera zincata del teatro era un pericolo per la pubblica incolumità. L'allora procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, dispose il sequestro preventivo del teatro. Le indagini di allora ipotizzavano i reati di “omessa collocazione o rimozione di segnali o ripari” e “omissione di lavori in edifici o costruzione che minacciano rovina”.

L'occhio rivolto al futuro

Il teatro di Eraclea Minoa è passato al Parco archeologico di Agrigento dopo essere stato di gestione regionale. Già nel 2020, l’ente era al lavoro per rimuovere quella copertura precaria. Nonostante il sequestro, il Parco non ha smesso di occuparsi di un'area che risultava essere in stato di abbandono da circa 30 anni. All'inizio di marzo del 2022, l'aggiudicazione definitiva per la messa in sicurezza della struttura di copertura del teatro di Eraclea Minoa e la manutenzione del sistema di regimentazione delle acque, con una spesa di 162mila euro. Un occhio rivolto al futuro, alla vera salvaguardia, valorizzazione e rilancio dell'intera Eraclea Minoa, che ieri ha portato alla presentazione del progetto per la copertura del teatro.

Eraclea Minoa sotto l'influenza di Akragas Fondata dai Selinuntini nel VI secolo, la città entrò presto nella sfera di influenza di Akragas. Dopo l’invasione cartaginese del 409-406 a.C. Eraclea cadde sotto il controllo punico. Con l’avvento dei romani la città, ricolonizzata da Publio Rupilio nel 132 a.C., fu coinvolta nelle guerre servili. Dal I secolo a.C. l’archeologia registra un lungo abbandono e una nuova frequentazione soltanto nel V-VI secolo d.C. con la costruzione di una basilica funeraria.

Il progetto garantirà la tutela del teatro e mira alla conservazione di Eraclea Minoa, non disdegnando una linea alla valorizzazione: ci saranno nuovi spazi espositivi e per l'accoglienza e verranno eliminate le barriere per i disabili di vario genere Roberto Sciarratta (Direttore Parco archeologico Valle dei Templi)

"Meno polemiche per progredire"

Andrea Camilleri quando, nel febbraio del 2016, diventò concittadino di Luigi Pirandello, ossia quando in Campidoglio gli fu conferita la cittadinanza onoraria di Agrigento, disse: "Il corso delle cose si può cambiare in sistema paese che ha voglia di fare meno polemiche e di progredire". Una "massima" che gli agrigentini, ma non soltanto, dovrebbero tenere ben a mente. Perché - in linea generale - contestare, controbattere, evidenziare devono servire a migliorare, non a darsi sempre la zappa sui piedi.