Teatro ellenistico, un milione di euro per finanziare gli scavi

Un milione di euro del Fondo sviluppo e coesione della Regione per il completamento dell'indagine archeologica del teatro ellenistico di Agrigento e l’apertura dell’area di visita principale della Collina dei Templi e del Quartiere ellenistico.

Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell’assessore Alberto Samonà. “La continuazione delle indagini archeologiche e degli scavi per portare in luce il teatro ellenistico di Agrigento - commenta Samonà - è un passaggio decisivo. Ho assunto un impegno con la Sicilia nella consapevolezza non solo del valore in sé della scoperta e del monumento, ma anche dell’importanza che un rinvenimento di tale portata può avere nell’economia complessiva dello sviluppo di tutta l’area sud-occidentale della nostra Isola. Si tratta di un processo complesso, che necessita di entusiasmo, volontà ma anche di risorse importanti”.

L’attività finanziata sarà effettuata secondo le tecniche dello scavo stratigrafico e verrà documentata sia con le tecniche tradizionali di rilievo manuale sia con l’uso delle tecnologie più avanzate (laser scanner, rilievi aerofotografici, ricostruzioni 3D).