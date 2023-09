Teatro dell'Efebo, tutto pronto per "La musica dei saloni": ecco come ottenere i biglietti gratuiti

Saranno disponibili dalle 9 di domani, 26 settembre 2023, all'Ufficio relazioni con il pubblico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento i voucher per l'evento “La musica nei saloni e il canto delle serenate" eseguito da Artisti Associati, terzo dei quattro appuntamenti in programma al Teatro dell'Efebo all'interno del Giardino botanico di via Demetra alle 20 del prossimo venerdì 29 settembre.

Inoltre dalle 9 di mercoledì 27 settembre, sempre all'Ufficio relazioni con il pubblico, sarà possibile ritirare i voucher per lo spettacolo “La magia di Novecento”, dell'Associazione Sipario4, in programma alle 20 di sabato 30 settembre.

Ogni voucher dà diritto a due ingressi, e gli interessati potranno ritirare soltanto un voucher a testa.