Teatri "monumento nazionale", c'è il via libera della Camera: 7 quelli agrigentini

Sono 7 - fra i 408 di tutta la penisola - i teatri agrigentini che potranno fregiarsi del riconoscimento di "monumento nazionale", titolo che va a identificare quei teatri "la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni". La votazione è stata fatta oggi alla Camera, dopo la discussione generale fatta prima di Pasqua. Oggi sono stati votati degli emendamenti, fra cui quello del deputato agrigentino Lillo Pisano.

Nel testo approvato, oltre ad un nuovo elenco di 408 teatri (rispetto ai 46 originari), che meriterebbero il riconoscimento di 'monumento nazionale', si prevede che possano comunque essere dichiarati tali, "i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni" o quelli "la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico". Hanno diritto al riconoscimento anche quei teatri "il cui edificio" sia stato riconosciuto di "interesse culturale". Con i due maxi-emendamenti presentati dalla commissione Cultura della Camera, presieduta da Federico Mollicone, è stata invece soppressa la parte del testo con la quale si prevedeva che, "entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge" intervenisse un "Regolamento adottato con decreto del ministro della Cultura" per stabilire i criteri e la procedura "per il conferimento della qualifica di monumento nazionale ad altri teatri storici". Dall'attuazione di questa legge "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Le varie amministrazioni competenti "vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente". Il testo ora passa al Senato per l'approvazione definitiva.

Fra i teatri agrigentini che rientrano nell'attuale elenco di "monumento nazionale" ci sono: il "Luigi Pirandello" di Agrigento, il "Regina Margherita di Racalmuto, il "Sant'Alessandro" di Santa Margherita di Belìce, il "Re Grillo" di Licata, il teatro Sociale di Canicattì, il teatro del mare di Menfi e il teatro comunale L'idea di Sambuca di Sicilia.

Dopo l'emendamento, soddisfatto Pisano

“Un grande risultato ottenuto ed riconoscimento di grande prestigio che assume un significato particolare in vista del prossimo anno quando Agrigento sarà capitale italiana della cultura e che dà, se possibile, ancora più lustro a dei teatri dal valore culturale e storico incommensurabile”, ha dichiarato il deputato Calogero Pisano.

