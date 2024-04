Teatri prima esclusi e poi reinseriti tra i monumenti nazionali, pasticcio evitato e progetto pronto: "Un polo culturale che offrirà occupazione"

Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge che definisce “monumenti nazionali” i teatri che hanno almeno un secolo di vita, ad Agrigento il parlamentare nazionale Calogero Pisano, unitamente agli amministratori dei 7 comuni agrigentini che beneficeranno del riconoscimento, hanno illustrato i contenuti del testo passato in Parlamento e le potenzialità che potrà avere nello sviluppo turistico del territorio. “Con i teatri monumentali possiamo far nascere un polo culturale d'eccellenza in proporzione al numero dei suoi abitanti e avendo ottenuto ben 7 riconoscimenti. La provincia agrigentina ha il primato italiano e questo potrebbe permettere a tanti operatori, turistici e culturali, di creare opportunità di lavoro”. Queste, aai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole di Pisano a margine della conferenza stampa.

Teatri "monumento nazionale", c'è il via libera della Camera: 7 quelli agrigentini

I teatri agrigentini che potranno fregiarsi della dicitura "monumento nazionale" sono il "Luigi Pirandello" di Agrigento, il "Regina Margherita di Racalmuto, il "Sant'Alessandro" di Santa Margherita di Belìce, il "Re Grillo" di Licata, il teatro Sociale di Canicattì, il teatro del mare di Menfi e il teatro comunale “L'idea” di Sambuca di Sicilia.

Teatri agrigentini esclusi dai monumenti nazionali, Pisano: “Presenterò emendamento per inserire il Pirandello”

Teatro Pirandello escluso dai monumenti nazionali, Iacono replica a Pisano: "C'è già un emendamento del Pd"