Tari, dura stretta contro gli evasori: si triplicano gli incassi del Comune

Lotta all'evasione fiscale, a Favara incassi Tari cresciuti di quasi il triplo rispetto allo scorso anno. A darne notizia è l'amministrazione comunale: secondo i numeri diffusi, da gennaio a maggio l’ente ha introitato 2.380.000 euro a fronte dei 988mila euro registrati nei primi cinque mesi del 2021.

“In questi mesi abbiamo condotto un lavoro silenzioso, nonostante la contrarietà di molti e le accuse strumentali di alcuni. Siamo andati avanti per ottenere quello che i cittadini ci chiedevano da tempo: una efficace lotta all’evasione della Tari. E i risultati sono clamorosi - dicono il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al Contrasto all’evasione Pierre Vaccaro -. E’ la dimostrazione che la strada seguita è quella giusta - continuano Palumbo e Vaccaro -, anche se, i cittadini ricorderanno bene, c’è chi ha cercato di far credere che questo percorso fosse inutile, se non dannoso per le casse comunali. Abbiamo sempre creduto che fosse invece un investimento che avrebbe dato frutti e così è stato. Questi dati, inoltre, sono la dimostrazione che i cittadini ci ritengono credibili, e che chi finora non ha pagato - pur potendolo fare - adesso ha deciso di mettersi in regola”.

Le attività di accertamento non hanno comunque riguardato sempre "i soliti noti", ma hanno permesso di individuare anche nuovi contribuenti. L'obiettivo futuro, dicono dall'Amministrazione, è adesso normalizzare la situazione e migliorare la qualità della differenziata.