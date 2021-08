Tassa di soggiorno, arriva la svolta: "Sarà utilizzata per rilanciare la città con tante iniziative"

La Giunta comunale ha deliberato per l’anno in corso una spesa di 265 mila euro (il massimo spendibile oggi). Il sindaco Miccichè: "Tutti i progetti in cantiere avranno una grande ricaduta, nel rispetto del regolamento e delle finalità per cui è stata introdotta l’imposta"