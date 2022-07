Prevenzione e controllo del territorio: taser arriva anche nell'Agrigentino

Da lunedì, il taser arriva anche a Agrigento. A darne notizia è il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.

La pistola a impulsi elettrici, in dotazione a polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza in tutto il Paese, è destinata agli operatori di pubblica sicurezza che si occupano di prevenzione e controllo del territorio. L'utilizzo operativo di quest'arma non letale, di difesa e non di violenza, è stato avviato, con un cronoprogramma partito lo scorso 14 marzo, dopo una articolata fase di sperimentazione e un periodo di addestramento da parte degli operatori interessati.