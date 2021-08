Le tartarughe marine scelgono la Scala dei turchi: scovate in 74

Le tartarughe marine continuano a scegliere le spiagge dell'agrigentino per la nidificazione. Ad annunciare la "maxi" schiusa di un nido sulla spiaggia che si trova nei pressi della Scala dei Turchi è l'associazione ambientalista "Mareamico".

Sono settantaquattro le uova di Caretta caretta che si sono schiuse tra la notte e la mattina in un nido non censito.

"La gran parte - spiegano dall'associazione - sono arrivate in mare in maniera autonoma nella notte, mentre tante altre sono state aiutate dai volontari di Mareamico ad andare in mare, tra la felicità dei bagnanti. Solo 5 di loro non ce l'hanno fatta. Questa è la prima schiusa documentata alla Scala dei turchi".