Tartaruga Caretta caretta trovata morta in spiaggia, gli ambientalisti: “Ha ingerito plastica”

Avrebbe ingerito dei sacchetti di plastica scambiandoli per meduse. Sarebbe stata questa la causa della morte di un’esemplare di tartaruga Caretta caretta. La carcassa è stata rinvenuta sulla spiaggia di contrada “Babbaluciara” nel lido balneare agrigentino di San Leone.

A denunciare il fatto e ad ipotizzare cosa è accaduto e cosa ha portato alla morte dell’animale è stata l’associazione ambientalista “Mareamico” presieduta da Claudio Lombardo.

“Purtroppo - ha spiegato Lombardo - queste tartarughe spesso finiscono per scambiare oggetti di plastica per meduse di cui sono particolarmente ghiotte. Ma l’ingestione della plastica, purtroppo, si è rivelata in questo caso fatale. Bisogna quindi impegnarsi a mantenere le spiagge pulite e a non essere incivili abbandonando i rifiuti sull’arenile. Perché a farne le spese, com’è evidente, sono questi animali sempre più rari”.